Ufficiale: Kjaer è un nuovo giocatore del Milan

Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore, scelto come sostituto del partente Caldara, arriva in prestito dal Siviglia, società che ne detiene la proprietà del cartellino. A dare l’ufficialità della notizia è stato proprio il club spagnolo: “Il difensore danese, Simon Kjaer, ha interrotto il proprio prestito all’Atalanta per vestire – sempre a titolo temporaneo – la maglia del Milan fino al prossimo 30 giugno. La società rossonera si riserva anche un diritto di acquisto nei confronti del classe ’89“.

Foto: Instagram giocatore