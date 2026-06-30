Ufficiale: Kinsky rinnova con il Tottenham

30/06/2026 | 18:28:53

Il Tottenham ha annunciato di aver prolungato il contratto di Antonin Kinsky.

Questo il comunicato:

“Siamo lieti di annunciare che Antonin Kinsky ha firmato un nuovo contratto con il Club.

Acquistato dal club della sua città natale, lo Slavia Praga, nel gennaio 2025, il percorso di Toni al Tottenham è già stato ricco di esperienze.

Impressionante al suo debutto, quando mantenne la porta inviolata nella vittoria per 1-0 contro il Liverpool in Carabao Cup pochi giorni dopo il suo arrivo, fece il suo debutto in Premier League nel calderone del derby del nord di Londra e collezionò diverse presenze nei suoi primi giorni con noi, arrivando a disputare 10 partite in tutte le competizioni durante la seconda metà della stagione 2024/25.

La scorsa stagione ha presentato delle sfide per l’ex nazionale ceco Under-21, tuttavia alla fine le sue capacità, il suo carattere e la sua resilienza sono emersi con forza.

Il ventitreenne è tornato a giocare in Premier League nella prima partita di Roberto De Zerbi sulla panchina della squadra, in trasferta contro il Sunderland ad aprile, dopo l’intervento per ernia di Guglielmo Vicario, disputando ogni minuto sotto la guida del nostro allenatore e realizzando una serie di parate decisive nelle ultime sette partite della stagione, contribuendo così a mantenere la squadra nella massima serie.

Le parate decisive contro Wolves, Leeds ed Everton, alcune delle quali gli sono valse le nomination per i premi “Parata del mese” e “Parata della stagione” della Premier League, rimarranno a lungo impresse nella memoria.

La sua prestazione senza subire gol nella cruciale vittoria casalinga per 1-0 contro l’Everton all’ultima giornata di campionato è stata la sua ventesima presenza con la nostra maglia”.

Foto: sito Tottenham