Ufficiale: Kimmich rinnova con il Bayern fino al 2029

Annuncio importante in casa Bayern che ha reso noto il rinnovo di Joshua Kimmich. Dopo una lunga attesa e il ritiro dell’offerta del Bayern Monaco, il capitano della nazionale tedesca ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club bavarese fino al 2029. Questo prolungamento arriva dopo i recenti rinnovi di altre pedine chiave come Manuel Neuer, Alphonso Davies e Jamal Musiala, confermando la volontà del Bayern di blindare i propri top player per il futuro.

Queste le sue parole: “Al Bayern ho l’ambiente ideale per raggiungere i miei obiettivi sportivi. Ecco perché ho preso questa decisione”, ha dichiarato Kimmich attraverso i canali ufficiali del club. “Per me, al momento, non esiste un pacchetto migliore di compagni di squadra, staff tecnico e ambiente societario per ottenere il massimo successo. Mi sento a mio agio qui e non ho ancora finito il mio percorso”.

Foto: twitter Bayern