Ufficiale: Kily Gonzalez nuovo allenatore dell’Inter Miami

15/09/2026 | 18:00:48

L’ex Inter Kily Gonzalez nuovo allenatore dell’Inter Miami, il comunicato: “Cristian ‘Kily’ González è arrivato oggi nel sud della Florida e si sta preparando ad assumere ufficialmente la guida dell’Inter Miami CF. Una volta completate le necessarie formalità amministrative, l’allenatore argentino assumerà il suo incarico di allenatore della prima squadra, in virtù di un contratto valido fino a giugno 2028. Mentre l’Inter Miami si prepara ad affrontare la squadra messicana del CD Cruz Azul mercoledì sera in Coppa Campeones, González dirigerà il suo primo allenamento questa mattina, dando inizio alla preparazione della squadra per questa cruciale partita per il titolo”.

foto x inter miami