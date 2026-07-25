Ufficiale: Khusanov rinnova con il Manchester City fino al 2031

25/07/2026 | 13:11:01

Arrivato nel gennaio del 2025 dal Lens, Abdukodir Khusanov ci ha messo un po’ per diventare un punto fermo nello scacchiere di Guardiola al Manchester City. Dopo i primi sei mesi trascorsi ad imparare dai fedelissimi di Pep, l’uzbeko è stato lanciato in pianta stabile dal primo minuto e, con i Citizens, ha vinto l’FA Cup e la Coppa di Lega. Adesso è arrivato il meritatissimo rinnovo del contratto, a un mese dall’esperienza Mondiale con la maglia dell’Uzbekistan.

Il comunicato del City: “Abdukodir Khusanov ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester City, che lo mantiene al club fino al 2031. Il difensore internazionale uzbeko è arrivato a gennaio 2025 e ha vissuto un primo mese stellare nel calcio inglese. Il ventiduenne ha continuato a crescere in fiducia e prestigio fino a diventare uno dei membri più affidabili della rosa nel 2025/26. Ha formato una solida coppia di difensori centrali con Marc Guéhi nella seconda metà della stagione, giocando 16 delle ultime 19 partite di Premier League ritagliandosi un ruolo di spicco nelle vincenti finali di FA Cup e di League Cup. Dopo solo 47 partite di carriera al City, la velocità fulminea e la capacità di placcaggio di Khusanov lo hanno reso uno dei giovani talenti più spiccanti della Premier League e un vero beniamino dei tifosi allo stadio Etihad. In effetti, è stato tra gli ultimi tre giocatori nominati per il premio Etihad Player of the Year 2025/26, perdendo di misura contro il talento dell’Academy Nico O’Reilly. Nel frattempo, ha avuto un ruolo fondamentale mentre la sua patria, l’Uzbekistan, si qualificava per la prima volta ai Mondiali. Il suo sviluppo dentro e fuori dal campo è stato ora premiato con un nuovo contratto”.

Le prime parole di Khusanov: “Mi sono goduto ogni minuto da quando sono arrivato a Manchester e sento di crescere e imparare molto come giocatore. Ora ho una nuova sfida, che è impressionare Enzo Maresca e il suo staff e assicurarmi di essere regolarmente nella sua squadra. Sono determinato a farlo. Grazie ai tifosi del City per tutto il vostro supporto. È stato davvero importante mentre mi sono stabilito in Inghilterra e in Premier League. Ora guardo solo avanti. Sono pronto a fare tutto il possibile per aiutare questo Club a avere il maggior successo possibile”.

Foto: Sito Manchester City