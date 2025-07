Ufficiale: Keylor Navas e il Newell’s Old Boys si separano

22/07/2025 | 11:18:15

Il Newell’s Old Boys ha comunicato ufficialmente la separazione da Keylor Navas: “Il Club Atlético Newell’s Old Boys informa i suoi soci e tifosi che il calciatore Keylor Navas non fa più parte della squadra di calcio professionistica e continuerà la sua carriera con i Pumas de México. Questa decisione è stata presa nella convinzione di sostenere un progetto collettivo in cui impegno, professionalità e rispetto dei valori del club sono pilastri non negoziabili. Crediamo fermamente che per raggiungere i nostri obiettivi sportivi e personali sia essenziale che ogni membro remi nella stessa direzione, dando sempre priorità al collettivo rispetto al singolo. Il nostro percorso è chiaro: unità, impegno e senso di appartenenza. Con questi valori, continueremo a lavorare ogni giorno per onorare la maglia e il sentimento della nostra gente. L’accordo rappresenterà un risarcimento economico per il Club Atlético Newell’s Old Boys pari a 1.900.000 dollari USA, a cui si aggiungeranno 100.000 dollari USA di variabili pagate da Pumas, per un totale di 2.000.000 di dollari USA”.

FOTO: X Newell’s