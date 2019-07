Ufficiale: Kevin Piscopo è un nuovo giocatore dell’Empoli

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, “l’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Genoa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Kevin Piscopo. Kevin Piscopo è un calciatore italiano nato il 14 maggio 1998 a Vercelli. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, nell’estate del 2016 passa al Montecatini, in Serie D, dove realizza 13 reti in 33 gare. La stagione successiva passa alla Carrarese, sempre in prestito, in C dove rimane per due stagioni, chiudendo l’ultimo campionato con 38 presenze, 9 reti e 6 assist”.

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il @GenoaCFC per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Kevin Piscopo pic.twitter.com/xHDJCBEN2b — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 8, 2019

Foto: twitter ufficiale Empoli