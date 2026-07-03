Ufficiale: Kessié lascia l’Al Ahli

03/07/2026 | 14:45:47

Franck Kessie lascia l’Al Ahli e il campionato arabo. Il giocatore, ex Milan, dopo 3 anni, non ha rinnovato il contratto.

La nota: “Il calcio può essere incredibilmente crudele. Credo che la Croazia abbia tutte le ragioni per sentirsi derubata. Quando si annulla un gol negli ultimi secondi di una partita a eliminazione diretta a un Mondiale, la decisione deve essere assolutamente chiara. Invece di parlare di un gol del pareggio arrivato all’ultimo minuto, ci troviamo a parlare dell’ennesima controversia legata al VAR”.

Foto: Instagram Kessié