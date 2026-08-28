Ufficiale: Kempf rinnova con il Como fino al 2029

28/08/2026 | 18:48:21

Marc Oliver Kempf e il Como continuano insieme: è ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2029 per il terzino tedesco.

Il comunicato: “Como 1907 è lieto di annunciare che Marc Oliver Kempf ha rinnovato il suo contratto con il club fino al 2029.

Dal suo approdo a Como nell’estate del 2024, il difensore tedesco ha collezionato 69 presenze in maglia BiancoBlu tra Serie A e Coppa Italia, realizzando quattro reti e fornendo un assist.

Nelle ultime due stagioni, Marc è stato una figura fondamentale per la squadra: nella stagione del ritorno in Serie A dopo 21 anni di assenza e contribuendo alla prima qualificazione del club in UEFA Champions League nel maggio del 2026.

Commentando il rinnovo del contratto, Kempf ha dichiarato: “Sono davvero contento di questo rinnovo. Qui, mi sono sentito a casa fin dal primo giorno. L’anno scorso abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma c’è sempre spazio per migliorare con il duro lavoro. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e vorrei ringraziare i tifosi e il club per il loro sostegno”.

L’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha aggiunto: “Negli ultimi due anni Marc si è rivelato una figura chiave per la nostra difesa e un giocatore importante per la squadra. Ha dato il meglio di sé nella prima stagione di Serie A e ha contribuito a ottenere la storica qualificazione in Champions League oltre ad essere una persona dalla grande personalità che apporta una forte leadership nello spogliatoio. Siamo molto felici di continuare con lui fino al 2029”.

Foto: Sito Como