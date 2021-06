Ufficiale: Kelleher rinnova con il Liverpool

Caoimhin Kelleher, portiere di 22 anni, ha firmato il rinnovo di contratto con il Liverpool. A comunicarlo è la stessa società inglese che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato il prolungamento. Nella stagione 20-21 ha collezionato cinque presenze in prima squadra e ha giocato sia in Premier League che in Champions League.

🔴 Caoimhin Kelleher has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌 — Liverpool FC (@LFC) June 24, 2021

FOTO: Twitter Liverpool