Ufficiale: Kehrer è un nuovo calciatore dell’Ajax

02/09/2026 | 11:23:36

L’Ajax ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dal Monaco il diritto alle prestazioni sportive di Thilo Kehrer.

Ecco il comunicato:

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Thilo Kehrer e l’AS Monaco per il prestito del difensore ventinovenne. Il giocatore si unisce all’Ajax con effetto immediato e trascorrerà il resto della stagione in prestito dal club del Principato.

Kehrer è nato a Tubinga, in Germania, il 21 settembre 1996. Cresciuto nelle giovanili dello Schalke 04, ha esordito da professionista con il club tedesco nel 2016. Due anni dopo, si è trasferito al Paris Saint-Germain. Nel 2022, il nazionale tedesco, con 28 presenze all’attivo, si è trasferito in Inghilterra firmando per il West Ham United. Dopo un periodo in prestito all’AS Monaco, ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo al club monegasco nell’estate del 2024″.

Foto: sito Ajax

