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Ufficiale: Kayode rinnova con il Brentford fino al 2032

03/07/2026 | 14:15:42

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Michael Kayode ha firmato un nuovo contratto fino al 2032 con il Brentford. Il terzino destro italiano, classe 2004, ha firmato un contratto che vedrà anche una opzione di rinnovo per 12 mesi ulteriori a favore del club.

Foto: X Brentford