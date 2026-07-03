Ufficiale: Kayode rinnova con il Brentford fino al 2032
03/07/2026 | 14:15:42
Michael Kayode ha firmato un nuovo contratto fino al 2032 con il Brentford. Il terzino destro italiano, classe 2004, ha firmato un contratto che vedrà anche una opzione di rinnovo per 12 mesi ulteriori a favore del club.
We are delighted to confirm that Michael Kayode has signed a new long-term contract with us until the summer of 2032, with a club option of a further year ❤️
— Brentford FC (@BrentfordFC) July 3, 2026
Foto: X Brentford