Ufficiale: Kassama nuovo giocatore del Bari

14/07/2025 | 16:35:16

Rinforzo in difesa per il Bari, che ha annunciato di aver preso in prestito oneroso con diritto di riscatto il difensore Sheriff Kassama. Di seguito la nota ufficiale: “SSC Bari comunica di aver acquisito dall’AC Trento 1921, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Sheriff Kassama (16.09.2004, Feltre).

FOTO: X Bari