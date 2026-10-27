Ufficiale: Kartal si è dimesso da tecnico del Fenerbahce

27/10/2026 | 20:36:35

Il tecnico del Fenerbahce Kartal si è dimesso: “L’allenatore İsmail Kartal ha comunicato alla dirigenza la propria decisione di lasciare l’incarico. Al termine dei colloqui tra le parti, la scelta è stata valutata e accolta nel rispetto e nella comprensione reciproci. Il club desidera ringraziare İsmail Kartal per il lavoro svolto, la dedizione dimostrata e il forte legame sempre mostrato nei confronti del Fenerbahçe. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Fenerbahçe Spor Kulübü”.

foto x Fenerbahce