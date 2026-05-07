Ufficiale: Karlstrom rinnova con l’Udinese fino al 2028

07/05/2026 | 17:01:02

Karlstrom e l’Udinese vanno avanti insieme, c’è il comunicato del club: “Il percorso prosegue. Insieme fino al 2028. Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con il capitano Jesper Karlstrom fino al 30 giugno 2028. Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra. Ben 74, infatti, le sue presenze con un gol realizzato ma, soprattutto, tanto fosforo e leadership al servizio della squadra. Una continuità di rendimento invidiabile quella di Jesper che è stato schierato praticamente per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3150 disponibili nell’ambito delle 35 partite da lui giocate finora. Numeri importanti che testimoniano la sua importanza all’interno dello scacchiere bianconero. “Sono molto felice di proseguire quest’esperienza – sottolinea Karlstrom – L’Udinese è un club importante di cui sono onorato di essere capitano. Non vedo l’ora di finire al meglio questa stagione di continuare, nei prossimi 2 anni, a vestire questa maglia lottando per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia ed i tifosi per l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi 2 anni ho apprezzato i valori dell’Udinese e della sua gente e sono felice di rappresentarli sul campo”. “Il rinnovo di Jesper, il nostro capitano, è un momento molto importante che rafforza ulteriormente le basi tecniche per il prossimo futuro – spiega Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – Karlstrom si è calato immediatamente nella nostra realtà dimostrando senso di appartenenza e leadership, in campo e fuori, al servizio della squadra. Si tratta di un calciatore di spessore internazionale, che sarà protagosita con la Svezia ai prossimi Mondiali e da il contributo ideale in termini di mentalità ed esempio verso i tanti giovani talenti della nostra rosa. Per questo siamo molto entusiasti di proseguire insieme”. Complimenti Jesper”.

foto sito udinese