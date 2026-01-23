Ufficiale: Karlsson è un calciatore dell’Utrecht

23/01/2026 | 14:24:47

Il Bologna ha annunciato la cessione in prestito di Jesper Karlsson all’FC Utrecht.

Questo il comunicato del club:

“Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’ FC Utrecht il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026″.

Qui invece il comunicato dell’Utrecht:

“Jesper Karlsson concluderà la stagione all’FC Utrecht. Il 27enne attaccante svedese è in prestito dal Bologna FC per il resto della stagione.

La scorsa settimana si sono verificati numerosi cambi di personale all’FC Utrecht. Miliano Jonathans è stato ceduto in prestito all’Excelsior, Noah Ohio al Real Valladolid e Victor Jensen si è infortunato gravemente. Di conseguenza, il centrocampista danese rimarrà fuori per mesi.

Per questo motivo, l’FC Utrecht ha cercato un rinforzo diretto e offensivo. Un giocatore versatile che avesse già dimostrato il suo valore. Lo ha trovato nel nazionale svedese, con quattordici presenze.

Jesper Karlsson, ovviamente, non è uno sconosciuto nei Paesi Bassi. Tra il 2020 e il 2023, l’ala ha giocato 89 partite di campionato con l’AZ, segnando 35 gol e fornendo 26 assist. Questo gli è valso un importante trasferimento al Bologna FC. Successivamente, gli italiani hanno ceduto lo svedese in prestito all’US Lecce e alla squadra scozzese dell’Aberdeen FC.

Ora Karlsson torna alla VriendenLoterij Eredivisie, un giocatore che offre all’FC Utrecht ulteriori opzioni sulle fasce e a centrocampo. Lo svedese non vede l’ora di iniziare la sua avventura allo stadio Galgenwaard”.

Foto: sito Utrecht