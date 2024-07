Ufficiale: Kanoute al Trapani

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Mamadou Kanoute. L’attaccante italo-senegalese classe 1993 ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Tor di Quinto. Poi il passaggio al Benevento, società con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2017/2018. Sempre nello stesso anno è passato alla Pro Vercelli in serie B. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Palermo, Catanzaro, Juve Stabia e Avellino, riuscendo a collezionare più di 300 presenze in Serie C. Kanoute arriva dal Taranto dove – tra campionato, play off e Coppa Italia – ha collezionato 42 presenze segnando 13 reti.

Il giocatore ha firmato un contratto pluriennale.

«Sono molto felice del mio arrivo a Trapani», ha dichiarato il neo calciatore granata. «E’ una piazza molto importante e c’è un progetto molto ambizioso. Sono un giocatore bravo a sfruttare gli spazi, ad attaccare la profondità e mi piace saltare l’uomo».

Benvenuto, Mamadou!

Foto: sito Trapani