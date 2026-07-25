Ufficiale: Kang In Lee è un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid

25/07/2026 | 10:34:56

Il sudcoreano Kang In Lee lascia il PSG dopo tre stagioni in cui ha vinto tutto, seppur da riserva di lusso, e torna in Spagna dopo gli anni trascorsi al Valencia e al Maiorca. Ha firmato con l’Atlético Madrid per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Il comunicato dei Colchoneros: “Atletico Madrid e Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Kang In Lee, che ha firmato con il nostro club fino al 30 giugno 2031.

Talentuoso centrocampista mancino di 25 anni, può esprimere al meglio il suo gioco partendo dalla posizione di trequartista o da entrambe le fasce, distinguendosi per la visione di gioco, l’ottimo controllo di palla, la precisione nei passaggi e la capacità di tiro.

Nato il 19 febbraio 2001 a Incheon, in Corea del Sud, Kang In Lee è entrato a far parte del settore giovanile del Valencia CF a soli 10 anni. Dopo essersi formato nel vivaio del club, ha debuttato in prima squadra il 30 ottobre 2018 in una partita di Copa del Rey. Il Valencia avrebbe poi vinto la competizione in quella stagione, disputando sei partite di coppa nel suo percorso verso il titolo. L’esterno ha giocato un totale di 62 partite con il Valencia prima di trasferirsi al Real Mallorca nell’agosto 2021. Nel club dell’isola, è stato un giocatore chiave nei sistemi di gioco degli ex allenatori dell’Atlético Madrid Luis García Plaza e Javier Aguirre, collezionando 73 presenze in due stagioni prima del suo trasferimento al PSG nell’estate del 2023.

Kang In Lee ha indossato la maglia del Paris Saint-Germain per 124 volte, realizzando 16 gol e 16 assist, e ha vinto due Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale, oltre a tre edizioni della Ligue 1, due Coppe di Francia e due Supercoppe francesi.

Nazionale sudcoreana a livello giovanile, nel 2019 ha guidato la sua squadra al secondo posto ai Mondiali Under 20, torneo in cui ha ricevuto il Pallone d’Oro. Ha inoltre vinto la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici del 2023 con la nazionale sudcoreana Under 23, che ha sconfitto il Giappone per 2-1 in finale.

Molto prima, nel 2019, poche settimane dopo il suo successo ai Mondiali Under 20, Kang In Lee aveva fatto il suo debutto con la nazionale maggiore del suo paese, giocando un’amichevole contro la Georgia il 5 settembre (2-2). Da allora, ha collezionato 50 presenze con la Corea del Sud; le più recenti ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada.

Benvenuto, Kang In Lee!”

Foto: Instagram Atlético Madrid