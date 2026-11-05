Ufficiale: Kane rinnova con il Bayern Monaco fino al 2029

05/11/2026 | 09:38:38

Giorni da sogno per Harry Kane. A 10 dieci giorni dal Pallone d’Oro, alzato sotto il cielo della sua Londra, è arrivato anche il rinnovo del contratto con il Bayern Monaco fino al 2029.

Il comunicato: “Il vincitore del Pallone d’Oro Harry Kane ha firmato un nuovo contratto con il FC Bayern fino al 30 giugno 2029. Da quando si è trasferito a Monaco nell’estate 2023, il capitano inglese ha vinto due titoli di Bundesliga, la DFB Cup e due Franz Beckenbauer Supercup. Finora l’attaccante ha segnato 156 gol in 161 presenze ufficiali, battendo record a livello nazionale ed europeo, culminando con il titolo di miglior giocatore del mondo la scorsa settimana. Oltre ai riconoscimenti di squadra durante il suo periodo al FC Bayern, Kane ha anche concluso come capocannoniere della Bundesliga in ogni stagione con il club. Inoltre, è stato nominato Calciatore dell’Anno tedesco nel 2026 e ha vinto due volte la Scarpa d’Oro come miglior marcatore europeo, nel 2023/24 e nel 2025/26. Kane ha guidato l’Inghilterra al terzo posto ai Mondiali estivi in Canada, Messico e USA”.

Le parole di Kane: “Mi sento a casa al FC Bayern. Amo il club, i tifosi e la città di Monaco. Abbiamo una squadra fantastica e, in Vincent Kompany, un manager fantastico. Mi rende molto orgoglioso far parte di questo club. Tutta la mia famiglia è molto felice qui. Ero desideroso di restare. Ora guardo con ansia al futuro e voglio vincere molti altri titoli con questo grande club”.

Foto: Sito Bayern