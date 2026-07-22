Ufficiale: Kamara rinnova con l’Udinese fino al 2028

22/07/2026 | 17:04:12

L’Udinese ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Hassane Kamara fino al 2028.

Ecco il comunicato del club:

“Udinese Calcio comunica di aver rinnovato il contratto di Hassane Kamara fino al 30 giugno 2028.

L’esterno ivoriano, in bianconero dal 2023, e subito diventato un punto di riferimento del bianconeri dimostrando, in campo e fuori, le sue qualità tecniche e umane.

Da parte del club un grande in bocca al lupo ad Hassane”.

Foto: sito Udinese