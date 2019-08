Ufficiale: Kamara rinnova con il Marsiglia fino al 2022

L’Olympique Marsiglia rinnova il contratto di uno degli ultimi prodotti del suo settore giovanile. Si tratta di Boubacar Kamara, classe ’99 con ben 31 presenze in Ligue 1 nella passata stagione nonché protagonista estivo del Mondiale U20 con la Francia. Il 19enne prolunga l’accordo fino al 2022. Questo il comunicato del club: “Prodotto del settore giovanile, Boubacar Kamara gioca la propria carta fedeltà. Nel club sin dall’età di 5 anni, il giovane difensore centrale continua la propria avventura con il club e rinnova ora con l’OM fino al 2022. A 19 anni, il rinnovo di Bouba Kamara fa parte del desiderio del club di promuovere i suoi giovani calciatori. Oggi più che mai, l’Academy rimane uno dei pilastri dell’OM per il presente e per il futuro“.

