Ufficiale: Kadzior passa dall’Eibar al Piast Gliwice

L’Eibar riferisce tramite i propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo con il Piast Gliwice per la cessione dell’esterno polacco Damian Kadzior. Il calciatore era arrivato in Spagna la scorsa stagione dalla Dinamo Zagabria per poi andare in prestito Alanyaspor.

ℹ️ Acuerdo para el traspaso de Kadzior al Piast Gliwice polaco. 👏 Gracias Damian por tu compromiso y profesionalidad. Good luck! — SD Eibar (@SDEibar) July 19, 2021

Foto: Twitter Eibar