Ufficiale: Kabasele rinnova con l’Udinese fino al 2027

28/05/2026 | 17:52:37

Kabasele rinnova con l’Udinese fino al 2027: “Solidità, esperienza e leadership ancora a disposizione dei bianconeri. Christian Kabasele ha prolungato il contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2027. Kaba ha dimostrato quest’anno, ancora una volta, la sua affidabilità e la sua qualità rendendosi protagonista di una grande stagione da 3 gol in 30 presenze raccolte in Serie A. La prossima per lui sarà la quarta stagione con i nostri colori. In bocca al lupo Kaba!”

foto sito udinese