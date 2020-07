Ufficiale: Juventus U23, è addio con Pecchia. La nota

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus U23 ha annunciato l’addio di mister Fabio Pecchia. Ecco quanto si legge: “Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, Fabio Pecchia saluta la Juventus Under 23. Arrivato in bianconero la scorsa estate, il tecnico lascia la panchina dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C e aver visto la corsa Playoff interrompersi con il pareggio contro la Carrarese. È stato sicuramente un anno impegnativo, cominciato lo scorso agosto con il primo match in Coppa Italia di Serie C contro la Pergolettese e terminato, appunto, qualche giorno fa con la gara di Carrara, con il 2-2 che ha premiato i padroni di casa, ma che ha messo in mostra i risultati del lavoro svolto nel corso di tutta la stagione”. Adesso in panchina è in arrivo Andrea Pirlo, una trattativa che la Juve aveva impostato da mesi e che – com’è noto – è stata completata con il sì dell’ex regista della nazionale.

FOTO: Twitter Juventus