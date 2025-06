Ufficiale: Juventus, riscattato Kelly dal Newcastle

06/06/2025 | 14:24:26

Il Newcastle ha annunciato oggi il riscatto da parte della Juventus del difensore Lloyd Kelly, che diventerà un nuovo rinforzo per la squadra di Tudor a titolo definitivo: “Il prestito di Lloyd Kelly alla Juventus diventerà un trasferimento a titolo definitivo per una cifra non divulgata il prossimo 30 giugno. In bocca al lupo, Lloyd!”.

Foto: Instagram Juventus