Ufficiale: Juventus, rinnovo fino al 2024 per il classe 2004 Doratiotto

Giulio Doratiotto firma in bianconero fino al 30 giugno 2024. Il giovane, che fa parte della Juventus Next Gen di Montero, continuerà il suo percorso in bianconero.

Questo il tweet del club:

Ufficiale ✍️ Giulio Doratiotto firma in bianconero fino al 30 giugno 2024 🤍🖤#ForzaJuve 💪 pic.twitter.com/XIOaFsoidH — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) November 9, 2022

Foto: twitter Juve