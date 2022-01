Ufficiale: Juventus, preso il giovane Moruzzi dalla Sangiovannese

Il presidente della ASD SANGIOVANNESE 1927 Giovanni Serafini, il presidente del Comitato Biancoazzurro Marco Merli e il presidente della Marzocco Sangiovannese Maurizio Minghi comunicano che Brando Moruzzi è stato ceduto in data odierna alla Juventus Football Club. Il giocatore, in accordo con le due Società, proseguirà il campionato di Serie D con la Sangiovannese fino al termine della stagione 2021/22.

Grande soddisfazione in casa azzurra per tutti gli addetti ai lavori che vedono concretizzarsi ancora una volta il progetto di valutazione dei giovani, una filosofia tanto dibattuta in ogni Società sportiva. Soddisfazione condivisa con i sostenitori e con tutti gli Sponsor che rendono la Sangiovannese una piazza ambita che prosegue nell’impresa di generare calciatori.

Foto: Logo Juve