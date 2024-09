Ufficiale: Juventus, Pinsoglio ha rinnovato fino al 2026

Carlo Pinsoglio ha rinnovato fino al 2026. Di seguito il comunicato: “La presenza di Carlo Pinsoglio è qualcosa di semplicemente fondamentale per tutti noi. Per lo spogliatoio, per i tifosi, per il Club.

E allora siamo felicissimi di annunciare che Pinso continuerà a essere con noi, avendo ancora una volta prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026.

Colori e valori: sono queste le due parole che raccontano il Pinso bianconero, dal settore giovanile a una lunga, lunghissima avventura con la Prima Squadra una volta tornato a Torino qualche anno fa, dopo aver accumulato esperienze in Italia.

Valori, si diceva: se si parla di questo concetto, in pochi li rappresentano meglio di lui, ogni giorno, in allenamento, quando chiamato in causa in campo.