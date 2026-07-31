Ufficiale: Juventus, Pedro Felipe passa al Racing Santander

31/07/2026 | 12:00:37

“Nuova avventura per Pedro Felipe: è ufficiale infatti la sua cessione a titolo definitivo al Racing Santander. Difensore brasiliano classe 2004, Pedro era arrivato a Torino a inizio 2024 in prestito dal Palmeiras, prima di essere riscattato dal Club bianconero. Con la maglia della Juventus Next Gen si è consolidato come una certezza nel reparto arretrato – collezionando 34 presenze e 2 gol – fino a meritarsi le prime convocazioni in Prima Squadra. Dopo la parentesi degli ultimi mesi in prestito al Sassuolo, il centrale si trasferisce ora in Spagna per iniziare questo nuovo capitolo. In bocca al lupo per il futuro!”.

Foto: facebook Sassuolo