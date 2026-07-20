Ufficiale: Juventus, Padoin sarà l’allenatore della Primavera fino al 2028

20/07/2026 | 15:18:57

Rinnovo in casa Juventus con Simone Padoin che sarà il tecnico della Primavera della Juventus fono al 2028.

La nota: “Già protagonista in campo da calciatore con i nostri colori – tra il 2012 e il 2016 ha conquistato cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre volte la Supercoppa Italiana – Padoin è tornato in altre vesti a Torino a partire dal 2021, approdando poi dalla scorsa annata sulla panchina della squadra giovanile della Juventus, con cui ad aprile ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera. Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte”. I giovani bianconeri si troveranno per la prima volta domani, martedì 21 luglio, presso l’Allianz Training Center di Vinovo per cominciare il lavoro e la preparazione sul campo.

Foto: X Juventus