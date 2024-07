Ufficiale: Juventus Next Gen, arriva Puczka dall’Admira Wacker

La Juventus ha annunciato, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l’accordo circa il trasferimento di David Puczka, terzino sinistro classe 2005 che arriva dall’Admira Wacker. Di seguito l’annuncio del club:

“David Puczka è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: è ufficiale il passaggio del giovane difensore austriaco che si lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2027. Il classe 2005 è cresciuto nelle giovanili dell’Admira Wacker, squadra austriaca di Mödling – cittadina che dista pochi chilometri da Vienna – con cui, partendo dall’Under 16, è riuscito a conquistarsi un posto in prima squadra. Puczka lo scorso anno ha disputato 26 partite nella seconda lega austriaca, raccogliendo nei 775 minuti trascorsi in campo anche due gol e due assist – in una stagione conclusa a metà classifica in campionato. Mancino che gioca prevalentemente come terzino sinistro, il giovane talento austriaco ha raccolto nei mesi scorsi anche cinque presenze con la nazionale Under 19. Benvenuto alla Juventus, David”.

Foto: sito ufficiale Juventus