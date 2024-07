Ufficiale: Juventus, Miretti ha rinnovato fino al 2028

Fabio Miretti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. Di seguito il comunicato: “Fabio Miretti è sempre più bianconero: si estende fino al giugno 2028 il contratto con il classe 2003, entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus dopo essere cresciuto per oltre un decennio nelle giovanili.

Arrivato nel 2011 nel Settore Giovanile juventino, Miretti si è da subito messo in mostra bruciando le tappe e conquistando attenzioni e considerazione: con l’Under 17 nella stagione 2019/2020 è stato uno dei leader del gruppo, segnando ben 15 gol in sole 17 partite, prima dello stop forzato causato dal Covid-19.

Doti e qualità venute fuori anche in Under 19, prima di entrare a far parte della squadra Next Gen bianconera – di cui ha indossato anche la fascia da capitano. Ultimo trampolino di lancio che lo ha portato poi a entrare nell’orbita della Prima Squadra, con cui ha fatto il suo esordio l’8 dicembre 2021 nella gara di Champions League contro il Malmö – aspettando poi altri tre mesi, il 20 marzo 2022, quando è sceso in campo per la prima volta anche in Serie A, nella gara tra Juventus e Salernitana.

Nella passata stagione 25 presenze in campionato e 28 complessive per Miretti, che contro la Fiorentina il 5 novembre 2023 ha trovato anche il primo gol in Serie A con la Juventus.

E ora tante nuove sfide da affrontare: congratulazioni, Fabio!”.

Foto: instagram Juventus