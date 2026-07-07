Ufficiale: Juventus, Massara è il nuovo Chief Football Officer del Club

07/07/2026 | 11:47:31

Ora è ufficiale. Frederic Massara è il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus. L’ex Roma e Milan sarà il braccio destro i Giovanni Carnevali. L’annuncio del club bianconero: “Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma“.

Foto: massara X Roma