Ufficiale: Juventus, il portiere Radu rinnova fino al 2028

20/08/2026 | 10:39:11

Continua il rapporto tra Riccardo Radu e la Juventus. Il portiere classe 2007, rumeno di nazionalità e torinese di nascita, ha rinnovato il proprio contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028. Radu è cresciuto nel nostro Settore Giovanile – bianconero da quando aveva 8 anni – arrivando a giocare in Under 20 e mettendo insieme oltre 40 presenze in Primavera, ma affacciandosi anche al mondo dei Pro, sia con la Next Gen (lo abbiamo visto, per esempio, proprio pochi giorni fa fra i pali all’Allianz Stadium) che con la Prima Squadra, con la quale è stato convocato per la prima volta lo scorso aprile da Mister Spalletti. Un cammino che continua, dunque, con la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus per altre due stagioni. Avanti insieme, Riccardo!

Foto: sito Juventus