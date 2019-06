Ufficiale: Juventus, Bentancur rinnova fino al 2024

Bentancur-Juventus: avanti insieme. I bianconeri ha ufficialmente annunciato il rinnovo del giocatore uruguaiano, che ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà al proprio club fino al 2024. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “Il calciatore uruguayano è bianconero… più che mai: per lui prolungamento del contratto fino al 2024! Da due anni è uno dei giocatori che hanno l’onore di detenere le chiavi del centrocampo bianconero. Il che, se si guarda la sua carta d’identità, che alla voce età recita 21 anni (ne compirà 22 fra pochi giorni), la dice lunga sulla sua maturità, il suo talento e le sue doti naturali di leadership. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, che ha appena prolungato il suo rapporto con la Juventus fino al 2024. Rodrigo è, a ragion veduta, un predestinato: basti pensare che ha già vinto ben 4 campionati, i due con la Juve e prima altri due con il Boca Juniors. Gioventù e talento sono due termini ricorrenti se si parla di lui: fra i bianconeri in gol in questa stagione, solo Moise Kean è più giovane di lui, e a proposito di gol, i due che ha trovato nel campionato appena concluso (i suoi primi in bianconero) sono coincisi con altrettante vittorie. Si parlava prima delle chiavi del centrocampo: un compito oneroso, detenerle, che comporta visione delle geometrie di gioco ma anche volontà e spirito di sacrificio. Non a caso, Rodrigo è il secondo fra i centrali bianconeri quanto a palloni recuperati (201, solo Pjanic più di lui). Un recente passato promettente, un presente brillante e un futuro tutto da scrivere. Con la maglia bianconera”.

Foto: twitter ufficiale Juventus