Ufficiale: Juve Stabia, Gerbo si ritira ed entra nello staff dirigenziale

06/09/2025 | 18:38:56

La S.S. Juve Stabia 1907 e Alberto Gerbo annunciano il ritiro dal calcio giocato del centrocampista piemontese. Nato a Valenza il 9 novembre 1989, Gerbo é cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi vestire le maglie di Giaveno, Ancona, Triestina, Gubbio, Latina, Foggia (club con il quale ha collezionato 153 presenze), Ascoli, Crotone, Cosenza e Juve Stabia.

Al termine della sua carriera, Alberto conta complessivamente 454 presenze, 15 reti e 22 assist tra Campionato Primavera (55), Serie B (180), Lega Pro (153), Serie D (32) Coppa Italia (14), Coppa Italia Serie C (18) e Supercoppa di Serie C (2).

Foto: logo Juve Stabia