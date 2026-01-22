Ufficiale: Juve Stabia-Virtus Entella si giocherà a porte chiuse. La nota
22/01/2026 | 16:16:59
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la gara Juve Stabia-Entella, valevole per la ventunesima giornata, seconda di ritorno, del campionato di Serie BKT, verrà disputata a porte chiuse come da comunicazione della prefettura di Napoli al seguito della determinazione n.4 del 20 gennaio 2026 richiesta dal CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), nella quale venivano richiesti provvedimenti a seguito dei gravi disordini verificatisi in data 10 gennaio 2026 al termine dell’incontro Juve Stabia-Pescara. Il Prefetto ha pertanto disposto che la gara Juve Stabia–Virtus Entella, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio “Romeo Menti”, venga disputata a porte chiuse.
Foto: logo Serie B