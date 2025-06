Ufficiale: Juve Stabia, Signorini rinnova fino al 2026

28/06/2025 | 16:20:06

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il portiere Alessandro Signorini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Portoferraio il 16 agosto 1999, Signorini è approdato a Castellammare nella sessione estiva del calciomercato 2023/24, collezionando 1 presenza nel campionato di Serie C, girone C, e 1 presenza nei Playoff del campionato di Serie BKT 2024/25.

Foto: logo Juve Stabia