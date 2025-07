Ufficiale: Juve Stabia, Ruggero rinnova fino al 2027

11/07/2025 | 09:50:33

Marco Ruggero in gialloblù fino al 30 giugno 2027

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che verificatasi la condizione contrattuale, è scattato, nel corso della stagione sportiva da poco conclusasi, il rinnovo automatico del contratto con il difensore Marco Ruggero. Nato a Padova il 1° giugno 2000, Ruggero é approdato a Castellammare nella sessione estiva del calciomercato 2024/25, collezionando 34 presenze per un totale di 2.620′, e 4 assist. A queste si aggiungono 2 gare (165’) nei Play Off di Serie BKT.

Dopo il rinnovo Marco dichiara:

“Sono felice di poter continuare l’avventura in maglia gialloblù, voglio confermare le buone prestazioni dell’anno scorso e provare ad alzare l’asticella con la massima umiltà e determinazione. Sono contento di far parte di questo gruppo e proveremo a toglierci tante soddisfazioni insieme ai nostri tifosi”. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2027.

Foto: logo Juve Stabia