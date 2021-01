La S.S. Juve Stabia comunica l’interruzione consensuale del rapporto col Direttore Sportivo Filippo Ghinassi che lascia Castellammare di Stabia a causa di motivi personali.

Ghinassi era sopraggiunto in Campania lo scorso agosto, dopo la retrocessione in Serie c delle vespe, sostituendo il vecchio ds, Ciro Polito.