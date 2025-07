Ufficiale: Juve Stabia, ingaggiato Petrovic

10/07/2025 | 17:08:23

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Tomi Petrovic.

Il calciatore, sostenute con esito positivo le visite mediche presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria, ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Nato l’11 marzo 1999 a Toulouse, Tomi muove i primi passi nelle giovanili della Dinamo Zagabria e del Grazer AK. Debutta tra i grandi nella stagione 2014/15 con il Deutschlandsberger SC, collezionando 2 presenze. Nel biennio 2015–2017 si trasferisce al SV Kapfenberg, dove disputa 62 partite, realizzando 11 reti e fornendo 1 assist. Arriva in Italia nella stagione 2017/18, vestendo la maglia della Virtus Entella: con la Primavera totalizza 19 presenze, 15 reti e 2 assist, esordendo anche in Serie BKT con 5 presenze e 1 gol. Nella stagione successiva, sempre all’Entella, colleziona 12 presenze, segnando 1 rete e servendo 1 assist in Serie C (Girone A). Nel 2019/20 inizia con il Rimini, dove scende in campo 9 volte e segna 1 gol in Serie C (Girone B), per poi trasferirsi a gennaio alla Pro Vercelli, totalizzando 4 presenze e 1 gol nel Girone A. Nella prima parte della stagione 2020/21 torna alla Virtus Entella, con cui disputa 12 partite in Serie B e 3 gare di Coppa Italia, realizzando 1 gol. A gennaio si trasferisce alla Lucchese in Serie C (Girone A), dove colleziona 21 presenze, siglando 4 reti e fornendo 1 assist. A Lecco, in Serie C girone A, nella stagione 2021/22, prende parte a 32 gare con 2 reti e 2 assist. Nella prima parte della stagione 2022/23 si trasferisce a Pontedera, dove nel girone B di Serie C, colleziona 13 presenze siglando 1 rete e 2 assist, a gennaio passa al Trento nel girone A, con cui scende in campo 16 volte con 4 reti e 2 assist. La stagione 2023/24 inizia a Trento dove colleziona 23 presenze e 7 reti e 1 assist, a gennaio si trasferisce alla Spal chiudendo la stagione con 14 presenze e 3 reti. La scorsa stagione a Trento ha preso parte a 37 gare di campionato siglando 6 reti e 1 assist, 1 presenza e 1 rete nei Play Off e 1 presenza in Coppa Italia Serie C. Il direttore Matteo Lovisa dopo la firma del contratto ha dichiarato: “Petrovic é un profilo interessante che seguivo e trattato già nelle precedenti sessioni di mercato da quando sono a Castellammare, darà sicuramente il suo contributo alla causa”.

Alle parole del direttore Tomi aggiunge: “Sono felice di essere qui, è un grande passo in avanti per la mia carriera giocare nella Juve Stabia. Voglio ringraziare la società per la fiducia e non vedo l’ora di indossare questa maglia ed esultare insieme ai nostri tifosi”. Petrovic si è aggregato in tarda mattinata al resto della squadra nel ritiro di Castel di Sangro ed è già agli ordini di mister Abate e del suo staff.

Foto: X Juve Stabia