Ufficiale: Juve Stabia, dalla Juve Next Gen arriva Okoro

02/02/2026 | 18:36:14

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Venezia F.C. per l’acquisizione, a titolo temporaneo, dell’attaccante Alvin Okoro, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Vicenza il 26 marzo 2005, Alvin cresce nel settore giovanile del Venezia. Esordisce in Serie B con il Pordenone nella stagione 2021/22, prima di fare ritorno al Venezia per vestire la maglia della Primavera. Nella scorsa stagione, alla Vis Pesaro in Serie C, colleziona 36 presenze, realizzando 6 reti e 4 assist. Nella stagione in corso è alla Juventus Next Gen, con cui ha disputato 18 partite mettendo a segno 2 reti. Il calciatore ha scelto il numero 90″.

foto facebook juve stabia