Ufficiale: Juve Stabia, dal Modena arriva Battistella

29/07/2025 | 11:48:33

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Thomas Battistella dal Modena F.C.. Il calciatore ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Nato a Pordenone il 29 luglio 2001, Battistella è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Nella stagione 2021/22 si trasferisce alla Carrarese, dove debutta tra i professionisti e conclude il campionato di Serie C girone B con 34 presenze, 7 reti e 1 assist. Dal 2022 al Modena, con cui colleziona 51 presenze, 2 reti e 4 assist in Serie BKT, oltre a 3 apparizioni in Coppa Italia. Le prime dichiarazioni di Thomas dopo la firma del contratto: “Sono molto felice di essere un nuovo giocatore gialloblù, non vedo l’ora di iniziare ed esultare insieme ai nostri tifosi al Romeo Menti”.

Foto: X Juve Stabia