Ufficiale: Juve Stabia, Battistella rinnova fino al 2028

11/09/2025 | 11:25:45

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con il centrocampista Thomas Battistella fino al 30 giugno 2028.

Un rinnovo fortemente voluto dalla società gialloblù per manifestare vicinanza al calciatore dopo il grave infortunio occorso nella gara contro il Lecce, e al tempo stesso un gesto di grande attaccamento da parte di Thomas verso i nostri colori.

Queste le parole del nostro numero 5: “Sono felice ed onorato di prolungare il mio contratto con la Juve Stabia e di difendere questi colori fino al 2028. Ringrazio la Società per la stima e la fiducia che ricambierò sul campo. Tornerò presto e più forte di prima. Forza Vespe!”

A commentare l’intesa è il direttore sportivo Matteo Lovisa: “La società ha deciso di premiare un ragazzo che sarà sicuramente importante per la seconda parte di questa stagione. Thomas sarà il nostro vero rinforzo di gennaio”.

Foto: X Juve Stabia