Ufficiale: Juve Stabia, arriva Ricciardi dal Cosenza

30/01/2026 | 19:04:32

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cosenza Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del difensore Manuel Ricciardi, che si legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2026 Nato a Roma il 17 aprile 2000, Ricciardi è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, prima di esordire tra i professionisti con il Fano nella stagione 2019/2020, totalizzando 7 presenze. Nel 2020/2021 si trasferisce al Legnago, con cui colleziona complessivamente 69 presenze, realizzando 2 reti e 2 assist. Nella stagione 2021/2022 passa all’Avellino, dove rimane per due anni totalizzando 63 presenze, 4 gol e 7 assist. Nell’annata 2023/2024 approda al Cosenza, debuttando in Serie B e scendendo in campo 32 volte, con 4 reti e 1 assist all’attivo. Nella prima parte della stagione in corso, sempre con il Cosenza ma in Serie C – girone C, ha disputato 20 gare, mettendo a referto 7 gol e 3 assist. Le prime dichiarazioni di Manuel dopo la firma del contratto: “Sono contento di essere qui. É l’occasione che stavo aspettando, sono carico e motivato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare, forza Juve Stabia!” Manuel ha scelto la maglia numero 2.



Foto: X Juve Stabia