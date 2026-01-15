Ufficiale: Juve, rinnovano i giovani Montero e Mazur

15/01/2026 | 18:39:20

Due rinnovi in casa Juventus, che annuncia il prolungamento dei contratti di Alfonso Montero e di Patryk Mazur.

Questa la nota: “Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Alfonso Montero: il classe 2007 ha prolungato, infatti, il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Di ruolo difensore, Alfonso è attualmente un giocatore della rosa dell’Under 20 bianconera con la quale ha totalizzato quasi 40 presenze tra tutte le competizioni dalla gara di esordio, datata 4 febbraio 2024, a oggi. Presenze condite da una rete, segnata il 14 settembre 2024 in occasione della sua prima apparizione in UEFA Youth League. Avanti insieme, Alfonso!”

Foto: logo Juventus