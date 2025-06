Ufficiale: Juve Next Gen, il tecnico Brambilla rinnova fino al 2027

28/06/2025 | 16:00:19

La storia di Massimo Brambilla sulla panchina della Juventus Next Gen prosegue: raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto dell’allenatore fino al 30 giugno 2027.

Il tecnico lombardo è diventato una certezza alla guida della squadra bianconera nel corso delle ultime stagioni: Brambilla, infatti, ha già allenato la Next Gen dal 2022 all’estate del 2024, centrando nella sua prima stagione in Serie C la finale della Coppa Italia di categoria e, lo scorso anno, la qualificazione ai play-off. Tornato in bianconero nel novembre 2024, Brambilla è riuscito, poi, nei mesi scorsi a dare nuova linfa al gruppo Next Gen, inanellando una lunga serie di risultati utili che hanno permesso ai bianconeri di prendere parte nuovamente ai play-off di Serie C. Risultati ottenuti mantenendo sempre al centro l’obiettivo principale che la squadra bianconera continua a perseguire: la crescita dei ragazzi, con lo sviluppo individuale e di squadra di talenti da mettere, poi, a disposizione della Prima Squadra. Un’avventura che continua insieme e per la quale facciamo i migliori auguri di buon lavoro: ci vediamo presto in campo, mister!

Foto: X Juventus