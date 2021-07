Ufficiale: Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza

Justin Kluivert lascia la Roma, l’olandese è un nuovo giocatore del Nizza. La formula è il prestito con opzione per il riscatto. Ecco il comunicato dei giallorossi:

“L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Justin Kluivert, al SASP Olympique Gymnaste Club Nice Cote D’azur (OGC Nice), a fronte del riconoscimento di un corrispettivo in parte fisso e in parte variabile.

Il contratto prevede il diritto di opzione in favore dell’OGC Nice, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate situazioni sportive, per l’acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro”.

Ecco invece l’annuncio del club transalpino sui propri canali ufficiali:

Foto: Twitter Roma