Ufficiale: Jurgen Klopp rinnova con il Liverpool fino al 2024

L’allenatore dei record, Jurgen Klopp, ha rinnovato il contratto con il Liverpool sino al 2024. Attualmente primo in Premier League e vincitore dell’ultima Champions League, il mister prolunga l’accordo con i Reds. Come si legge sul sito del club, infatti, “Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare che Jürgen Klopp ha concordato un’estensione del contratto con il club. Il manager prolungherà il suo mandato in Reds fino al 2024, assicurandosi che rimarrà al timone per altri quattro anni e mezzo. Anche i vicedirettori Peter Krawietz e Pepijn Lijnders hanno concordato accordi per continuare a lavorare insieme a Klopp“.

Foto: sito Liverpool