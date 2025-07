Ufficiale: Junior Firpo e il Leeds si separano dopo 4 anni

01/07/2025 | 13:59:49

Junior Firpo lascerà il Leeds dopo 4 anni. Ecco il comunicato ufficiale: Il Leeds United può confermare che Junior Firpo lascerà il club alla scadenza del suo attuale contratto. Il popolare 28enne è arrivato all’Elland Road nell’estate del 2021 e ha trascorso gli ultimi quattro anni presidiando la fascia sinistra del campo, dando tutto sia in difesa che in attacco mentre indossava la maglia bianca. Arrivato dai giganti spagnoli del Barcellona, Firpo ha giocato i suoi primi due anni con il club in Premier League, prima di impegnarsi al massimo per aiutare la squadra a tornare nella massima serie. Titolare fisso in una squadra che ha mantenuto 25 clean sheet, Junior ha disputato 35 partite in tutte le competizioni nella stagione 2024/25, che ha visto il Leeds laurearsi campione della divisione e conquistare la promozione.

Foto: Profilo Instagram Junior Firpo